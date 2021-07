Il Re Leone rimane a Tortona, Jalen Cannon indosserà il bianconero anche nella prossima stagione. Tra i grandi protagonisti della cavalcata promozione, determinante con un canestro a rimbalzo d’attacco a 9 decimi dal termine di gara 4 di finale contro Torino, il centro americano si appresta a cominciare il secondo anno alla Bertram. Arrivato nell’estate 2020, Jalen è sceso in campo in tutte e 51 le gare stagionali disputate dal Derthona. Autore di una regular season solida e dei playoff in cui ha elevato il suo rendimento (15 punti e 7 rimbalzi di media), in 8 occasioni ha segnato più di 20 punti, per 14 volte ha concluso con una doppia doppia per punti e rimbalzi. Numeri di una annata da protagonista.



ʺSono felice di tornare a Tortona – le parole di Jalen Cannon – e contento della vittoria del campionato, perché così giocherò in Serie A con questa maglia. Credo davvero nel progetto ambizioso che la società sta costruendo: non vedo l’ora di essere nuovamente lì

con i miei compagni e la societàʺ. ʺLa conferma di Cannon testimonia la volontà del Club di continuare a crescere, anche con la permanenza di alcuni dei protagonisti della promozione. Abbiamo ancora negli occhi – le parole del Direttore Sportivo Vittorio Perticarini – il canestro decisivo di Jalen in

Gara 4 di finale, siamo felici sarà ancora con noiʺ.

