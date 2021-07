L’Umana Reyer ha il piacere di comunicare che è stato rinnovato l’accordo con Debora “Debby” Carangelo che vestirà i colori orogranata per la decima stagione consecutiva. Con 332 partite in nove anni Debora è la giocatrice con più presenze nella storia della Reyer.

Carangelo, nata a Maddaloni (CE) il 10 febbraio 1992, è arrivata all’Umana Reyer nella stagione 2012/13 ed è stata tra le protagoniste della crescita della prima squadra femminile che dalla A2 è arrivata sul tetto d’Italia conquistando lo storico scudetto insieme alla Supercoppa e alle finali di Eurocup e Coppa Italia.

Con la maglia dell’Umana Reyer, “Debby” ha disputato 249 partite tra campionato, playoff, Coppa Italia e Supercoppa e 83 incontri europei tra EuroCup Women, Euroleague Women e Adriatic League: 332 partite complessive!

Nell’ultima stagione di Serie A ha registrato 9.5 punti, 3.8 rimbalzi, 3,3 assist e 11.9 di valutazione media (la migliore in carriera in A1), tirando con il 55% da 2 e il 40% da tre.

“Dieci anni con una sola maglia sono una cosa rara e molto significativa per me – le parole di Carangelo – innanzitutto sono la testimonianza che sono apprezzata come giocatrice e come persona, sono davvero grata alla società per la stima che ha nei miei confronti. E’ raro che un’atleta rimanga così tanto tempo in un club e sono orgogliosa di avere intrapreso questo progetto Reyer dall’inizio, nonostante gli alti e bassi non ho mai mollato e la stagione passata ha gratificato tutto il lavoro svolto. L’obiettivo di ogni giocatrice è quello di vincere e iniziare la stagione con lo scudetto sul petto è qualcosa che mi emoziona e che ci darà ancora più carica.

Ricordo i raduni delle stagioni passate, alcune molto positive, ma per noi incompiute, dentro di me continuavo a pensare a cosa non avesse funzionato. Ora sarà diverso, ma sicuramente più difficile perché quando vinci vuoi continuare a vincere e le altre squadre sono ancora più motivate a batterti. Credo che riprenderemo il lavoro con consapevolezza e serenità, con lo stesso gruppo di italiane, alcuni nuovi innesti, ma soprattutto con la fame di voler difendere il titolo. Sono emozionata, sarà un’altra lunga avventura da vivere, speriamo, insieme ai tifosi che in questi anni sono stati sempre più numerosi e che purtroppo non hanno potuto condividere con noi la straordinaria stagione passata. Vogliamo riempire il Taliercio e regalare ancora tante emozioni e spettacolo. Ci vediamo presto!”.

Uff.Stampa Reyer Venezia